Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Des Palestiniens morts et blessés emmenés à l'hôpital après une frappe sur Gaza

Israël a intensifié son assaut aérien et terrestre sur Gaza, déplaçant un grand nombre de résidents. L'armée israélienne a déclaré que plus de 550 000 personnes avaient fui vers le centre et le sud de Gaza depuis dimanche. Al Jazeera, citant des sources médicales, a rapporté que les forces israéliennes ont tué 37 personnes à travers le territoire depuis l'aube de lundi. Beaucoup de déplacés s'entassent dans des zones déjà surchargées alors que les frappes continuent, selon l'agence de presse palestinienne Wafa.

Plus d'actualités sur
Rafah Bande de Gaza palestine

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.