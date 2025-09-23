Des Palestiniens morts et blessés emmenés à l'hôpital après une frappe sur Gaza

Israël a intensifié son assaut aérien et terrestre sur Gaza, déplaçant un grand nombre de résidents. L'armée israélienne a déclaré que plus de 550 000 personnes avaient fui vers le centre et le sud de Gaza depuis dimanche. Al Jazeera, citant des sources médicales, a rapporté que les forces israéliennes ont tué 37 personnes à travers le territoire depuis l'aube de lundi. Beaucoup de déplacés s'entassent dans des zones déjà surchargées alors que les frappes continuent, selon l'agence de presse palestinienne Wafa.