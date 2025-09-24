Bienvenue sur Africanews

L’OMC plaide pour des réformes face à la crise du commerce mondial

La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève, en Suisse, le 15/09/25   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Suisse

La directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, appelle à restaurer la stabilité et l’équité du système commercial international. Tout en rappelant le rôle vital de l’OMC comme garant de la prévisibilité des échanges, elle invite les États membres à saisir la crise actuelle comme une opportunité de réforme.

La cheffe de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a réaffirmé l’importance d’un cadre réglementaire stable et équitable pour assurer la pérennité du commerce mondial. Dans un entretien accordé à la chaîne China Global Television Network (CGTN), elle a insisté sur la nécessité pour les entreprises de pouvoir anticiper les droits de douane et d’évoluer dans un environnement transparent et prévisible.

« Les hommes d’affaires veulent savoir que, lorsque leurs marchandises passent d’un pays à l’autre, elles arriveront à bon port, qu’ils sauront comment elles seront évaluées et à quels droits de douane s’attendre. C’est la prévisibilité des règles mondiales que l’OMC incarne », a-t-elle déclaré, soulignant le rôle stabilisateur de l’organisation.

Mme Okonjo-Iweala a par ailleurs insisté sur l’importance de réformes profondes, dans un contexte de divisions croissantes entre États membres sur l’équité commerciale, la résolution des différends et la transparence institutionnelle. Elle a rappelé que « beaucoup considèrent le système comme acquis : ils s’attendent à trouver en magasin les produits qu’ils désirent, sans se soucier des règles invisibles qui permettent au commerce de les acheminer.  ».

Selon elle, la crise actuelle doit être perçue comme « une occasion en or » pour refonder l’organisation, renforcer sa légitimité et relever les défis d’un système fragilisé. Ses propos interviennent alors que les mesures protectionnistes, en particulier celles des États-Unis, suscitent de nouvelles craintes de guerre commerciale et mettent en évidence la nécessité d’une gouvernance commerciale internationale plus robuste.

