Des prêtres à Rome marchent vers le parlement en solidarité avec les Palestiniens

Le groupe, qui se nomme « Prêtres Contre le Génocide », représente 1 200 prêtres de 34 pays. Certains tenaient des pancartes indiquant « Le Christ est mort à Gaza » et « Pour une paix désarmée et désarmante. » Leur manifestation a coïncidé avec des protestations nationales et une grève générale organisée par des syndicats de base, représentant des centaines de milliers de travailleurs. La grève a perturbé les écoles, les trains, les ports et les transports publics à travers l'Italie, avec des retards signalés dans les grandes villes, notamment à Rome. À Gênes et à Livourne, des sit-in ont ralenti ou bloqué le mouvement des marchandises dans des ports clés. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé en solidarité avec Gaza, y compris plus de 20 000 personnes qui se sont rassemblées devant la gare centrale de Rome. À Milan, des affrontements ont éclaté lorsque les manifestants ont envahi la gare centrale, tandis qu'à Bologne, la police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants bloquant une autoroute. Les protestataires ont dénoncé ce qu'ils appellent l'inaction de l'Italie et de l'UE, alors que la pression augmente sur le gouvernement de la Première ministre Giorgia Meloni concernant sa position sur le conflit.