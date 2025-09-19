Guerre Israël-Hamas : véto des USA sur une résolution appelant au cessez-le-feu

Une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et à la libération des prisonniers a été rejetée jeudi par les États-Unis.

L’envoyée américaine a déclaré que le texte n'allait pas assez loin dans la condamnation du Hamas et la reconnaissance du droit d'Israël à se défendre.

« Cette résolution établit une dangereuse fausse équivalence entre Israël et le Hamas. Il ne peut y avoir aucune équivalence entre les deux, point final. Les otages dans cette résolution ne sont qu'une réflexion après coup. Les États-Unis ne l'accepteront jamais. Le président Trump ne l'acceptera jamais. Il a clairement indiqué que les 48 otages devaient être libérés immédiatement. », Morgan Ortagus, conseillère de la mission américaine auprès des Nations unies.

Les 14 autres membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de la résolution. Le projet de texte exige qu'Israël lève immédiatement et sans condition toutes les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et garantisse sa distribution sûre et sans entrave à la population qui en a besoin.

Il s'agit de la sixième fois que le pays oppose son veto à une résolution concernant la guerre à Gaza au sein de l’ONU.

Cette décision, largement symbolique, est vivement contestée par Israël et les États-Unis.

En outre, il demande au Secrétaire général de faire rapport au Conseil dans un délai de 30 jours sur la mise en œuvre de la résolution.