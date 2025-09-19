Des manifestants se rassemblent à Jérusalem pour exiger la fin de l'offensive à Gaza

Quelques centaines de manifestants supplémentaires les ont rejoints plus tard, exigeant la fin des combats et le retour en toute sécurité des otages. La manifestation a eu lieu alors qu'Israël poursuivait une offensive terrestre majeure à Gaza, forçant près de 250 000 Palestiniens à fuir, selon les Nations Unies. De grandes parties de la ville ont déjà été détruites lors de raids antérieurs, et des centaines de milliers de personnes restent piégées. Quatre soldats israéliens ont été tués par un engin explosif lors d'une opération à Rafah, marquant les premières pertes depuis le début de la nouvelle offensive. La guerre a tué au moins 65 141 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, et 460 soldats israéliens depuis le début de l'invasion terrestre en octobre 2023. Des militants dirigés par le Hamas ont tué environ 1 200 personnes et en ont enlevé 251 le 7 octobre. Israël estime qu'environ 20 des 48 otages restants sont toujours en vie.