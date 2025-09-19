Les images des affrontements à Paris en marge des manifestations

Des grèves ont paralysé certaines parties du métro parisien et perturbé d'autres services publics, ajoutant à la tension. Des manifestations ont eu lieu à l'échelle nationale, reflétant la colère suscitée par huit années de politiques pro-entreprises que les critiques disent avoir nui aux travailleurs et bénéficié seulement à quelques-uns. Les manifestants ont exigé que le gouvernement abandonne ses projets de réduction des dépenses publiques, des mesures visant à répondre au déficit budgétaire croissant de la France. Les troubles surviennent alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu et le président Emmanuel Macron font face à une pression croissante au parlement et dans les rues.