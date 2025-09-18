Cinquante couples se marient dans des lieux emblématiques danois pendant le festival Golden Days

Des cérémonies ont eu lieu dans dix lieux à Copenhague et ses environs, y compris les salles baroques du château de Frederiksborg et le pont du navire viking reconstruit 'The Sea Stallion'. Des couples de pays tels que l'Ukraine, l'Inde, l'Australie, la France et le Royaume-Uni ont été sélectionnés parmi plus de 500 candidats. Chaque cérémonie était légalement contraignante et officiée par les officiels de mariage civil de Copenhague, certaines étant conçues comme des performances culturelles combinant art, musique et histoire. Le château de Frederiksborg, connu pour les mariages royaux, a accueilli ses premières cérémonies publiques dans la Grande Salle, tandis que cinq couples se sont mariés à bord du Sea Stallion à Roskilde avec des musiciens vikings jouant à terre. Les organisateurs ont déclaré que plus de 12 000 invités ont assisté aux célébrations, qui pourraient être répétées lors des prochaines éditions du festival.