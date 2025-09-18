Des manifestations éclatent à Nantes contre les coupes dans les services publics de Macron

Des manifestations, menées par des dirigeants syndicaux, ont été organisées à travers la France dans le cadre d'une journée nationale d'action. Les syndicats exigent que le gouvernement abandonne les réductions budgétaires proposées, les gels des dépenses de protection sociale et d'autres mesures visant à réduire le déficit du pays. Les dirigeants syndicaux avertissent que ces coupes saperaient les services essentiels à la vie sociale française. Les autorités ont déployé environ 80 000 policiers à travers le pays pour maintenir l'ordre pendant les manifestations, qui surviennent dans un climat de craintes d'instabilité politique renouvelée, car des mesures d'austérité similaires ont fait chuter des gouvernements précédents.