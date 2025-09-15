Des drapeaux américains bordent les rues de Windsor avant la visite d'État de Trump

Trump effectuera une deuxième visite d'État au Royaume-Uni du 17 au 19 septembre, où il sera accueilli par le roi Charles III et la reine Camilla au château de Windsor. Trump, qui a exprimé son admiration pour la famille royale, sera accompagné de son épouse Melania lors de cette visite de trois jours. Ce voyage marque la première fois qu'un président américain est invité pour une deuxième visite d'État, après sa première en 2019 lorsqu'il avait été reçu par la reine Elizabeth II. Les résidents et les visiteurs à Windsor ont exprimé des sentiments mitigés. Certains ont accueilli favorablement la visite, affirmant qu'elle renforcerait les relations, tandis que d'autres ont déclaré que de nombreux habitants étaient mécontents de l'événement. Une boutique de souvenirs près du château de Windsor a exposé une fausse assiette commémorative mettant en scène Trump et Jeffrey Epstein comme forme de protestation. Une grande manifestation est attendue à Londres le premier jour de la visite. L'invitation pour le retour de Trump a été personnellement remise à la Maison Blanche par le Premier ministre Keir Starmer en février.