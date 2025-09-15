Le pape Léon XIV remercie les fidèles alors qu'il célèbre son 70e anniversaire

Des milliers de fidèles se sont rassemblés avec des ballons, des banderoles et des pancartes lui souhaitant bonne chance, acclamant alors qu'il s'adressait à la foule. « Mes chers, il semble que vous sachiez qu'aujourd'hui j'ai 70 ans », a déclaré le pape, recevant une vague d'applaudissements. Il a également exprimé sa gratitude au Seigneur, à ses parents et à tous ceux qui se sont souvenus de lui dans leurs prières lors de son anniversaire. Plus tard dans la journée, le pape Léon devait présider un service de prière œcuménique en l'honneur des martyrs du XXIe siècle, poursuivant ainsi son attention sur l'unité entre les confessions chrétiennes. Élu en mai dernier à l'âge de 69 ans, Léon (anciennement Robert Prevost) est devenu le plus jeune pape depuis 1978, lorsque Karol Wojtyla a été élu pape Jean-Paul II à 58 ans.