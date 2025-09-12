Bénin : Boni Yayi renonce à l’élection présidentielle 2026

À quelques mois de la présidentielle d’avril 2026, l’ancien président béninois Boni Yayi a annoncé jeudi 11 septembre, son retrait définitif de la course électorale.

Boni Yayi a par ailleurs appelé la classe politique au dialogue et à la consolidation de la démocratie.

S’adressant à ses « compatriotes », l’ex-président a précisé qu’il ne briguerait aucun mandat mais demeurait à leur service, à celui de la République, pour, a-t-il rajouté, un règne de paix, de démocratie, de stabilité et de prospérité pour le pays ».

Le politicien a exprimé sa reconnaissance envers les Béninois pour les « 10 ans » de mandat qu’ils lui ont accordés et a souligné sa satisfaction de voir la démocratie briller dans le pays.

Pour lui, c’est un signe de stabilité constitutionnelle.

Son parti « Les Démocrates » devrait se concerter dans les prochains jours pour désigner le candidat qui devra affronter celui du pouvoir, le ministre d’État Romuald Wadagni, accusé de conflit d’intérêts.