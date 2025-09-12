Bienvenue sur Africanews

Bénin : Boni Yayi renonce à l’élection présidentielle 2026

Le président du Bénin, Thomas Yayi Boni, s'adresse aux médias à son arrivée à la Conférence des donateurs pour le développement du Mali, à Bruxelles, le mercredi 15 mai 2013.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2013 AP. All rights reserved.
By Marcelle Libawo

Bénin

À quelques mois de la présidentielle d’avril 2026, l’ancien président béninois Boni Yayi a annoncé jeudi 11 septembre, son retrait définitif de la course électorale. 

Boni Yayi a par ailleurs appelé la classe politique au dialogue et à la consolidation de la démocratie. 

S’adressant à ses « compatriotes », l’ex-président a précisé qu’il ne briguerait aucun mandat mais demeurait à leur service, à celui de la République, pour, a-t-il rajouté, un règne de paix, de démocratie, de stabilité et de prospérité pour le pays ». 

Le politicien a exprimé sa reconnaissance envers les Béninois pour les « 10 ans » de mandat qu’ils lui ont accordés et a souligné sa satisfaction de voir la démocratie briller dans le pays. 

Pour lui, c’est un signe de stabilité constitutionnelle.  

Son parti « Les Démocrates » devrait se concerter dans les prochains jours pour désigner le candidat qui devra affronter celui du pouvoir, le ministre d’État Romuald Wadagni, accusé de conflit d’intérêts. 

