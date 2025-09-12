Bénin : Boni Yayi renonce à l’élection présidentielle 2026

Bénin
À quelques mois de la présidentielle d’avril 2026, l’ancien président béninois Boni Yayi a annoncé jeudi 11 septembre, son retrait définitif de la course électorale.
Boni Yayi a par ailleurs appelé la classe politique au dialogue et à la consolidation de la démocratie.
S’adressant à ses « compatriotes », l’ex-président a précisé qu’il ne briguerait aucun mandat mais demeurait à leur service, à celui de la République, pour, a-t-il rajouté, un règne de paix, de démocratie, de stabilité et de prospérité pour le pays ».
Le politicien a exprimé sa reconnaissance envers les Béninois pour les « 10 ans » de mandat qu’ils lui ont accordés et a souligné sa satisfaction de voir la démocratie briller dans le pays.
Pour lui, c’est un signe de stabilité constitutionnelle.
Son parti « Les Démocrates » devrait se concerter dans les prochains jours pour désigner le candidat qui devra affronter celui du pouvoir, le ministre d’État Romuald Wadagni, accusé de conflit d’intérêts.
01:00
Égypte : vers une grâce présidentielle pour Alaa Abdel Fattah ?
01:00
Affrontements à Tbilissi alors que les partisans du parti au pouvoir ciblent un rassemblement d'opposition
01:12
Congo : révision des listes électorales en vue du scrutin présidentiel
01:36
Cameroun : l'ONU appelle à garantir des élections libres et transparentes
01:06
Ouganda : l'opposant Kizza Besigye boycotte son procès pour "trahison"
01:12
Guinée : la campagne pour le référendum sous haute tension