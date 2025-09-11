Bienvenue sur Africanews

USA : l'influenceur trumpiste Charlie Kirk tué par balle dans l'Utah

Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA, s'exprime lors d'un rassemblement de campagne, le 24 octobre 2024, à Las Vegas.   -  
By Africanews

Etats-Unis

Charlie Kirk, le célèbre militant conservateur et proche soutien de Donald Trump, est décédé après avoir été victime d'une fusillade. Le jeune podcasteur, âgé de 31 ans, organisait un événement sur le campus de l’Université de la Vallée de l’Utah lorsqu’il a été touché au cou.

L’incident s’est produit dans l’ouest des États-Unis, provoquant une évacuation rapide du campus. L’université a suspendu les cours et la police a sécurisé la zone. Le directeur du FBI a confirmé que le suspect, considéré comme le meurtrier présumé, a été arrêté. Cependant, ses motivations restent inconnues.

Charlie Kirk s’était imposé comme un acteur clé dans la campagne de réélection de Donald Trump l’année dernière. À la tête de l’organisation Turning Point, il avait orchestré d’importantes opérations de porte-à-porte dans les États-clés pour mobiliser l’électorat conservateur.

Cet assassinat intervient dans un contexte de recrudescence de la violence politique aux États-Unis, alimentée par des tensions croisantes dans le paysage national. La nation reste sous le choc face à cette tragédie.

