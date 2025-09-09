Gaza : Israël poursuit le bombardement d'immeubles résidentiels

Israël a frappé et détruit un immeuble de grande hauteur dans la ville de Gaza dimanche, après avoir averti les résidents d'évacuer, dans le cadre d'une offensive visant à prendre le contrôle de la plus grande ville palestinienne.

L'attaque a visé la tour résidentielle Al-Ru'ya dans l'ouest de Gaza - l'une des nombreuses tours du même nom situées dans différents quartiers de la ville de Gaza - où vivent plus de 30 familles, ainsi que des dizaines de personnes déplacées qui se sont réfugiées dans des tentes installées autour de l'immeuble.

Dans une course contre la montre avant l'attaque, les habitants se précipitaient pour sauver leurs biens, les chargeant dans des camions ou les jetant simplement par les fenêtres.

Lorsqu'Israël a frappé, l'immeuble s'est effondré dans une énorme boule de feu qui a choqué les spectateurs.

Au cours des derniers jours, Israël a détruit de nombreuses tours dans la ville de Gaza.

Il a ordonné à la population de fuir avant son offensive terrestre dans cette ville de quelque 1 million d'habitants qui, selon les experts, est en proie à la famine.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il donnait son "dernier avertissement" au Hamas concernant un éventuel cessez-le-feu, alors que des responsables arabes ont décrit une nouvelle proposition américaine pour la libération immédiate de tous les otages restants en échange de 3 000 Palestiniens et d'un cessez-le-feu temporaire.

Le ministère de la santé de Gaza a déclaré que les hôpitaux avaient reçu les corps de 65 personnes tuées par les tirs israéliens au cours des dernières 24 heures, et de 320 autres personnes blessées.