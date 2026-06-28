Palestine : la fièvre du mondial gagne les habitants de Ramallah

Alors que la Palestine a manqué de peu la participation du monde 2026, la fièvre du tournoi n’a pas épargné les habitants de Ramallah.

Les drapeaux des pays qualifiés à la compétition flottent au vent dans les rues de la ville palestinienne.

Les supporters encouragent le Brésil et l’Espagne, ainsi que les pays plus proches d’eux : l’Égypte, la Jordanie, le Qatar et le Maroc. Les articles de football inondent les magasins, la demande est très forte.

‘’La demande est très forte, et c’est surprenant de voir à quel point les drapeaux sont également très demandés. Je veux dire, le football reste le produit le plus demandé, plus que tout autre. Ici, vous avez un ballon palestinien ; tout le monde espère que la prochaine fois, ils participeront à la Coupe du monde.’’, raconte Motaz Ismail, 44 ans, propriétaire d’un magasin de sport.

Cela stimule l’activité économique dans ce territoire où la crise financière s’est aggravée depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas en 2023.

‘’ Il est surprenant de constater à quel point les drapeaux sont également très demandés. Je veux dire par là que le football reste le produit le plus demandé, bien plus que les autres. Ici, vous avez un ballon palestinien ; tout le monde espère que la Palestine participera à la Coupe du monde la prochaine fois.’’, explique Motaz Ismail.

Avec une participation élargie à 48 équipes, le rêve des Palestiniens pourrait évidemment s’accomplir dans quatre ans.