Kenya : plus de 60 000 emplois menacés par la fin de l'AGOA

Au Kenya, des milliers d'emplois sont menacés par la fin de l'AGOA annoncée pour le 30 septembre prochain.

Il s'agit de la Loi commerciale des États-Unis qui vise à aider les pays d'Afrique subsaharienne à accroître leur accès au marché américain dans le but d'améliorer le commerce.

L'African Growth and Opportunity Act est également un mécanisme qui garantissait l'exonération des droits de douane et d'énormes investissements au Kenya.

Le gouvernement kényan a engagé des négociations avec Washington pour obtenir une prolongation de l'AGOA.

En cas d'échec, ce sont au moins 66 000 emplois directs qui pourraient disparaître rien que dans le secteur du textile ; une activité dont dépend la subsistance de près de 660 000 kényans.

Sans l'AGOA, le Kenya perdrait son avantage concurrentiel face au Bangladesh, au Vietnam et à l'Egypte dans le domaine des vêtements.

Un accord de libre-échange entre le Kenya et les États-Unis pourrait offrir la prévisibilité dont rêvent les investisseurs et garantir la place du Kenya dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.