RDC : au moins 16 morts dans une nouvelle épidémie d'Ebola

République démocratique du Congo
La République démocratique du Congo a déclaré une nouvelle épidémie d’Ebola. Elle sévit dans la province du Kasaï, et a déjà couté la vie à au moins 16 personnes depuis août, selon le bilan publié par les autorités sanitaires.
Parmi les victimes figurent des agents de santé. Des tests pratiqués mercredi sur des échantillons ont confirmé la présence de la souche zaïre.
L’Organisation mondiale de la santé alerte sur une possible augmentation des contaminations. Et appelle à une riposte urgente, ajoutant que le pays disposait d’un stock de traitement. Au moins 2 000 doses de vaccins seront acheminées dans la province touchée par la maladie.
C’est la 16 e épidémie d’Ebola enregistrée par La RDC. La maladie se transmet par les fluides corporels et se caractérise par des vomissements, des fièvres, saignements et diarrhées. De 2018 à 2020, elle a tué plus de 2 000 personnes en RDC.
Aller à la video
RDC-Rwanda : les négociations pour un accord de paix se poursuivent aux USA
00:57
Congo : TotalEnergies annonce l'obtention d'un permis d'exploration pétrolière
02:26
RDC : la rentrée scolaire à Goma sous l'étreinte de la guerre
01:01
RDC : KoBold Metals obtient des droits d'exploration pour le lithium
01:14
Indonésie : au moins 17 morts dans une épidémie de rougeole
01:11
Choléra : un plan africain de préparation et d’intervention d’urgence dévoilé