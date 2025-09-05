Bienvenue sur Africanews

RDC : au moins 16 morts dans une nouvelle épidémie d'Ebola

By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

La République démocratique du Congo a déclaré une nouvelle épidémie d’Ebola. Elle sévit dans la province du Kasaï, et a déjà couté la vie à au moins 16 personnes depuis août, selon le bilan publié par les autorités sanitaires.

Parmi les victimes figurent des agents de santé. Des tests pratiqués mercredi sur des échantillons ont confirmé la présence de la souche zaïre.

L’Organisation mondiale de la santé alerte sur une possible augmentation des contaminations. Et appelle à une riposte urgente, ajoutant que le pays disposait d’un stock de traitement. Au moins 2 000 doses de vaccins seront acheminées dans la province touchée par la maladie. 

C’est la 16 e épidémie d’Ebola enregistrée par La RDC. La maladie se transmet par les fluides corporels et se caractérise par des vomissements, des fièvres, saignements et diarrhées. De 2018 à 2020, elle a tué plus de 2 000 personnes en RDC. 

