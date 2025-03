Ouganda : l'OMS confirme un 2e cas mortel d'Ebola

Le décès d'un enfant de 4 ans, survenu mardi dans un hôpital de Kampala, a jeté des doutes sur l'état de l'épidémie d'Ebola en Ouganda, malgré les assurances des autorités sanitaires locales sur la maîtrise de la situation.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé que cet enfant était la deuxième victime du virus dans le pays, un événement tragique qui remet en cause les affirmations selon lesquelles l’épidémie avait été contrôlée après la guérison de plusieurs patients.

En début février, les autorités ougandaises avaient exprimé leur optimisme après que huit patients, tous en contact avec les premiers cas, avaient quitté l'hôpital en bonne santé. Ce rétablissement avait laissé entendre que la crise sanitaire était derrière le pays. Les responsables de la santé avaient même assuré que l’épidémie était désormais sous contrôle. Cependant, ce dernier décès, survenu après plusieurs semaines de calme apparent, démontre que la situation est loin d'être résolue.

L’enfant de 4 ans, qui avait été hospitalisé dans l’établissement de référence de Kampala, est décédé après avoir été infecté par la souche soudanaise d'Ebola. Ce nouveau décès a soulevé des inquiétudes quant à l’efficacité des mesures de contrôle mises en place par les autorités ougandaises et relance la question de l'origine et de la propagation continue du virus.

Ce revers survient après que le premier cas mortel, un infirmier, avait été enregistré fin janvier. Bien que des efforts aient été déployés pour contenir l’épidémie, notamment par la surveillance des contacts et des voyageurs, la réalité du terrain semble plus complexe que prévu. L'OMS et les autorités sanitaires locales continuent de renforcer la recherche des contacts, mais la situation reste fragile. En particulier, l'absence de vaccin contre cette souche spécifique du virus complique considérablement les efforts pour éradiquer l'épidémie.

L'optimisme précoce des autorités semble désormais prématuré, et ce nouveau décès met en lumière l'incertitude persistante autour de la maîtrise de l'épidémie. Bien que les autorités affirment que l'épidémie est "maîtrisée", ce tragique incident soulève des questions sur la réalité de la situation sanitaire et sur la nécessité de maintenir des mesures strictes pour éviter une nouvelle propagation du virus.