Mostra de Venise : l'équipe du film "The Voice of Hind Rajab" condamne la "déshumanisation" à Gaza

Parlant au nom de l'équipe du film, l'actrice Saja Kilani a demandé : "N'est-ce pas suffisant ? Assez des massacres, de la famine, de la déshumanisation, de la destruction, de l'occupation continue ?" Elle a exhorté à la paix "pas demain, pas un jour, maintenant." Le film, écrit et réalisé par Ben Hania, raconte l'histoire de Hind Rajab, cinq ans, tuée aux côtés de proches à Gaza en 2024. Produit avec le soutien de Brad Pitt, Joaquin Phoenix et Alfonso Cuarón, le drame est présenté en compétition pour le Lion d'or.