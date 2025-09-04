Bienvenue sur Africanews

Mostra de Venise : l'équipe du film "The Voice of Hind Rajab" condamne la "déshumanisation" à Gaza

Parlant au nom de l'équipe du film, l'actrice Saja Kilani a demandé : "N'est-ce pas suffisant ? Assez des massacres, de la famine, de la déshumanisation, de la destruction, de l'occupation continue ?" Elle a exhorté à la paix "pas demain, pas un jour, maintenant." Le film, écrit et réalisé par Ben Hania, raconte l'histoire de Hind Rajab, cinq ans, tuée aux côtés de proches à Gaza en 2024. Produit avec le soutien de Brad Pitt, Joaquin Phoenix et Alfonso Cuarón, le drame est présenté en compétition pour le Lion d'or.

Italie Venise Mostra de Venise Vidéo palestine Gaza

