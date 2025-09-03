En images, des maisons détruites par une rare tornade dans le Morbihan en Bretagne

À Guéhenno, une douzaine de maisons ont été gravement endommagées en quelques minutes, tandis que les habitants décrivaient des fenêtres brisées et des toits arrachés. Trois personnes ont subi des blessures légères, dont un homme projeté avec sa partenaire dans leur mobil-home avant d'atterrir à plusieurs centaines de mètres. Une grange abritant 30 vaches s'est effondrée, et les agriculteurs ont signalé des pertes importantes en matériel et en bâtiments. Les autorités ont donné la priorité à la restauration de l'électricité et à la couverture des toitures exposées, alors que des dommages de plusieurs centaines de milliers d'euros ont été rapportés.