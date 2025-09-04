Zimbabwe : à Pékin, Mnangagwa vante la coopération avec la Chine

Le président Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a échangé jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping dans la capitale chinoise.

Au centre de la rencontre, les relations entre Harare et Pékin. Les deux dirigeants souhaitent les ériger au rang de 'communauté', capable de faire face à toute épreuve et partageant un avenir commun.

Pour Xi Jinping, elles doivent s’appuyer sur le cadre de coopération « cinq étoiles » proposé lors de sa rencontre avec Mnangagwa en septembre dernier.

Le président zimbabwéen de son côté a mis en avant l'esprit de résilience du peuple chinois et sa force qui à ses yeux, resteront une source d'inspiration pour les générations à venir.

Emmerson Mnangagwa a assisté en Chine au défilé du 80 e anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale.