RDC : la compagnie américaine KoBold Metals obtient 7 permis miniers

République démocratique du Congo

La présence américaine dans le secteur minier congolais se renforce, KoBold Metals, soutenue par des figures comme Jeff Bezos et Bill Gates, a franchi une étape clé.

Le 2 septembre, cette entreprise a obtenu sept permis de recherche minière après un accord avec Kinshasa initié sous l'administration Trump.

KoBold, utilisant l'intelligence artificielle, va explorer le sol de la RDC pour mieux cibler des minerais critiques.

Ces permis concernent les territoires de Malemba-Nkulu et Manono, situés au cœur des régions riches en ressources du Katanga.

Plus de dix substances minérales sont visées, incluant le béryllium, le niobium et le lithium, indispensables à des industries stratégiques.

Le coltan et les terres rares figurent également parmi les minerais ciblés.

Valables cinq ans, ces autorisations permettront de vérifier l'existence de gisements exploitables et de mesurer leur potentiel économique et technique.

