En images, les frappes nocturnes russes sur l'est et l'ouest de l'Ukraine

Vers 00 h 30, de multiples lance-roquettes Smertch ont frappé Droujkivka, endommageant des immeubles résidentiels et blessant sept personnes, dont une fille de 16 ans. Parmi les blessés se trouvent également des hommes âgés de 42, 49, 51 et 76 ans, ainsi que des femmes de 65 et 71 ans. Dans l'ouest de l'Ukraine, des frappes de missiles et de drones ont touché un complexe de garages à Khmelnytskyï, où 10 garages ont été détruits et cinq ont pris feu. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie tandis que les équipes de secours démantelaient les structures endommagées et vérifiaient la présence d'autres victimes.