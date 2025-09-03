Pendjab : des pires inondations depuis des décennies, les pluies se poursuivent

Les rivières Sutlej, Beas et Ravi en crue ont inondé de vastes zones, tuant des dizaines de personnes et affectant plus de 350 000 personnes, selon le Press Trust of India. Les réseaux ferroviaires et routiers ont été perturbés, les écoles fermées, et les cultures et le bétail ont été touchés. Les agriculteurs locaux ont déclaré que leurs rizières étaient détruites et leurs maisons endommagées, avertissant que les pertes pourraient prendre des années à se remettre. Les équipes de secours, soutenues par l'armée, ont évacué les résidents et installé des camps de secours. Le Pendjab a reçu 70 % de précipitations en excès en août, selon les autorités, tandis que de fortes pluies ont également frappé le Jammu, l'Himachal Pradesh, l'Uttarakhand et le Cachemire sous contrôle indien. Au moins 125 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans les désastres liés aux inondations au Cachemire sous contrôle indien le mois dernier.