Yémen : funérailles du Premier ministre Al-Rahawi tué dans un raid israélien

Des officiers houthis transportent le cercueil du Premier ministre houthi Ahmed al-Rahawi, lors de ses funérailles à Sanaa, au Yémen, le 1er septembre 2025.  
Copyright © africanews
Osamah Abdulrahman/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Yémen

Des centaines de yéménites ont assisté lundi aux funérailles du Premier ministre houthi Ahmed al-Rahawi, tué jeudi avec plusieurs ministres  lors d'une frappe aérienne israélienne.  

Le Premier ministre houthi par intérim a tenté de rassurer la population marquée par la perte du dirigeant. 

'' En tant que chef du Comité suprême d'urgence, je vous assure que l'approvisionnement est excellent, que la circulation des marchandises est excellente, que l'ennemi a échoué et que les forces armées (yéménites) frappent l'ennemi (israélien). Et comme vous l'avez entendu récemment, elles ont frappé le navire, le pétrolier sioniste, ce matin.'', a déclaré Mohamed Muftah, Premier ministre houthi par intérim.  

Ahmed al-Rahawi a été pris pour cible alors qu’il présidait une réunion gouvernementale. Il a été tué trois jours après que les Houthis ont lancé un missile balistique vers Israël, qualifié de premier tir de bombe à fragmentation depuis 2023.  

