Une flottille quitte Barcelone pour tenter de briser le blocus de Gaza

L'activiste climatique suédoise Greta Thunberg et l'acteur irlandais Liam Cunningham font partie de l'équipage de la flottille Global Sumud, qui apporte de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Des délégations de 44 pays participent à cette mission, et d'autres navires en provenance d'Italie, de Tunisie, de Grèce et de Sicile devraient se joindre à la flottille avant son arrivée à Gaza vers le 14 ou le 15 septembre. Les tentatives précédentes de briser le blocus ont été stoppées par Israël. La mission intervient alors que Gaza fait face à une famine sévère, avec 332 Palestiniens, dont 124 enfants, signalés morts de malnutrition pendant la guerre de 23 mois qui a tué plus de 63 000 personnes.