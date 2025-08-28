Des panaches de fumée s'élèvent au-dessus de Gaza alors qu'Israël prépare une offensive élargie

Les agences humanitaires avertissent qu'une nouvelle offensive pourrait aggraver l'urgence humanitaire, la majorité des plus de deux millions de résidents de Gaza étant déjà déplacés, les quartiers détruits et la famine déclarée dans la ville. L'armée israélienne a exhorté les civils à partir mercredi, alors que plus de 80% de Gaza reste sous les zones militaires ou les ordres de déplacement, selon l'ONU. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël poursuivra son offensive tout en cherchant un cessez-le-feu, malgré les divisions au sein de sa coalition. L'offensive israélienne a tué près de 63 000 Palestiniens pendant la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui affirme qu'environ la moitié étaient des femmes et des enfants.