Les manifestants accusent Castille-et-León de mauvaise gestion des incendies meurtriers

Les manifestants ont demandé la démission du ministre régional de l'Environnement, Juan Carlos Suárez-Quiñones, et ont exigé de meilleures conditions de travail pour les pompiers, affirmant que leur situation est précaire. Le président régional, Alfonso Fernández Mañueco, s'adressera à une session parlementaire extraordinaire vendredi pour examiner sa gestion des incendies d'août, qui ont détruit 150 000 hectares et fait quatre morts. Mañueco devient le premier président régional à comparaître devant un parlement, alors que des ministres nationaux ont été interrogés cette semaine au Sénat, et que le dirigeant de la Galice est attendu prochainement.