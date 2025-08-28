Bagarre éclate entre députés au Sénat du Mexique

Des images télévisées diffusées par N+ ont montré Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, leader du Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI), et le président du Sénat Gerardo Fernández Noroña du parti Morena se bousculant avant que des collègues n'interviennent. Le conflit aurait commencé lorsque Moreno a protesté contre le refus de prendre la parole après la clôture de la session avec l'hymne national. Moreno a ensuite accusé Noroña d'avoir déclenché la bagarre, tandis que Noroña a déclaré que son parti déposerait des plaintes. L'incident survient avant une vaste réforme judiciaire, avec 881 juges élus devant entrer en fonction le 1er septembre.