Le mont Etna brille de lave alors que les éruptions illuminent le ciel nocturne

Les autorités ont bloqué l'accès au-dessus de 2 500 mètres après que les systèmes de surveillance ont détecté une activité croissante, a déclaré Marco Puleo, guide sur le versant sud. Des images prises par drone ont montré de la lave orange incandescente dévalant ses pentes et des éruptions lumineuses une fois la nuit tombée. L'Etna, le plus grand volcan actif d'Europe, s'élève à 3 300 mètres de hauteur et couvre environ 1 200 kilomètres carrés. Les excursions sont populaires sur l'Etna, mais les autorités restreignent l'accès aux pentes supérieures après une reprise de l'activité volcanique.