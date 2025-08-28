Les fabricants de somen au Japon terminent la saison avec une cérémonie culturelle

Environ 50 producteurs et vendeurs se sont rassemblés mardi, où un prêtre shinto a offert des prières et un représentant a présenté une branche d'arbre sacrée. Des femmes en tabliers et écharpes rouges ont chanté en démontrant le processus de fabrication des nouilles, utilisant des brins de laine blanche pour symboliser les fines nouilles de blé. Les ventes de somen ont diminué ces dernières années, mais la demande a augmenté cette année en raison de la chaleur intense. Un responsable de la coopérative de l'industrie a déclaré que les efforts se poursuivront pour sensibiliser à la haute qualité du somen produit localement.