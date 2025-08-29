Les familles quittent Gaza avant une offensive israélienne élargie

Les familles ont commencé à quitter la plus grande ville de l'enclave palestinienne jeudi, avec des centaines de personnes se dirigeant vers le sud après que les forces israéliennes ont intensifié les frappes sur l'est de la ville de Gaza et le camp de réfugiés de Jabaliya. L'armée israélienne a ordonné aux civils de se relocaliser dans des zones déjà surpeuplées au centre de Gaza et à Al-Mawasi. De nombreuses personnes déplacées ont cherché refuge à Deir el-Balah et Zawaida. Les agences d'aide humanitaire affirment que la famine se propage en raison de la pénurie de nourriture et de médicaments, tandis que l'ONU avertit qu'une autre attaque aggraverait la crise humanitaire à Gaza.