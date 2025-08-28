Les forces israéliennes mènent un raid à Naplouse alors que la violence en Cisjordanie s'intensifie

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré qu'au moins 25 personnes ont été traitées pour inhalation de gaz lacrymogène, et que deux autres ont été blessées, dont une atteinte par des balles en caoutchouc. L'opération a suivi une descente à Ramallah la veille dans une entreprise de change soupçonnée de transférer des fonds à des groupes militants. La violence en Cisjordanie s'est intensifiée depuis la guerre à Gaza, avec des opérations militaires israéliennes, des attaques de colons et des assauts palestiniens contribuant tous à l'escalade des tensions.