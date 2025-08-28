L'UNICEF avertit d'un bilan catastrophique pour les enfants piégés à Al Fasher

À l'intérieur de la ville, environ 260 000 civils, dont 130 000 enfants, restent piégés dans des conditions désastreuses après plus de 16 mois coupés des approvisionnements en aide. Le bilan pour les enfants a été décrit comme catastrophique, avec plus de 1 100 violations graves vérifiées depuis le début du siège en avril 2024. Plus de 1 000 enfants ont été tués ou mutilés dans leurs maisons, dans des camps ou sur des marchés. Au moins 23 ont subi des violences sexuelles, tandis que d'autres ont été enlevés ou recrutés par des groupes armés. Cette semaine, des rapports ont cité la mort de sept enfants lors d'une attaque sur le camp de déplacés d'Abou Shouk. L'UNICEF appelle à un accès humanitaire immédiat et à la protection des civils.