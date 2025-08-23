TICAD 9 : coopération renforcée entre le Japon et l’Afrique

Le 22 août 2025, à 10h30, le Premier ministre Ishiba a pris part à la cérémonie de clôture de la neuvième édition de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo dédiée au développement de l’Afrique, qui s’est tenue à l’hôtel Pacifico Yokohama.

Cette année, ce sont 49 pays africains qui ont participé à l’événement. Plus de 300 accords dans des secteurs clés comme les infrastructures, la santé, la technologie, l’éducation et l’agriculture. Pendant la conférence, le Premier ministre Ishiba a eu une quarantaine de réunions avec des chefs d’État et des représentants d’organisations régionales et internationales. Le ministre des Affaires étrangères Iwaya, lui, a rencontré une trentaine de ministres et hauts responsables africains.

Lors de la cérémonie, Ishiba a insisté sur l’importance de la « co-création » de solutions innovantes face aux défis du continent. Il a exprimé l’espoir que cette TICAD marque un nouveau départ, avec un essor durable pour l’Afrique et un partenariat encore plus solide avec le Japon.

Les co-organisateurs ont ensuite pris la parole, parmi eux le président de la Commission de l’Union africaine, une conseillère spéciale de l’ONU pour l’Afrique, ainsi que des représentants du PNUD et de la Société financière internationale.

La cérémonie s’est conclue par le discours du président de l’Angola et de l’Union africaine, João Lourenço, et par l’adoption de la Déclaration de Yokohama, qui officialise les avancées de cette neuvième édition.