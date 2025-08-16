Afrique du Sud : un ''dialogue national'' examine les maux qui minent le pays

L’Afrique du Sud opte pour un ‘’ dialogue national’’ afin d’échanger sur les problèmes les plus urgents qui minent le pays et proposer les pistes de solutions. Une initiative du président Cyril Ramaphosa.

Le top départ de la messe a été donné vendredi, elle réunit des acteurs venus de divers horizons. Partis politiques, sociétés civiles et représentants des pouvoirs publics.

Plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud est confrontée à de nombreux problèmes, notamment des niveaux élevés de pauvreté et d'inégalité, la criminalité, la corruption et un taux de chômage de plus de 30 %, l'un des pires au monde.

Le dialogue se déroulera en plusieurs phases et prendra la forme de discussions publiques dans les neuf provinces d'Afrique du Sud. ‘’ Il sera un lieu un lieu où chacun peut s'exprimer.’’, a souligné le président sud-africain. Sa durée n’a pas été communiquée alors qu’une deuxième convention pourrait avoir lieu au début de l'année prochaine.

Mais le coût de ce dialogue, 40 millions de dollars fait déjà polémique. Le parti Alliance démocratique et d'autres ont accusé l'ANC d'essayer de contrôler la conversation et de l'utiliser comme plate-forme de campagne avant les élections locales de l'année prochaine.