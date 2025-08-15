Les Émirats touchés par une violente tempête de sable

Une tempête de sable a frappé ce vendredi Dubaï et plusieurs autres régions des Émirats arabes unis, réduisant considérablement la visibilité.

Le Centre national de météorologie (NCM) a émis une alerte, mettant en garde contre des conditions dangereuses, notamment dans les zones désertiques et proches des aéroports. La visibilité pourrait chuter sous les 2 000 mètres, en particulier autour des aéroports d’Al Maktoum et de Ras Al Khaimah.

Selon les autorités, la tempête devrait durer de 8h à 17h, heure locale. Les conducteurs ont été invités à redoubler de prudence et à suivre les consignes de sécurité en cas de déplacement.

Les tempêtes de sable sont fréquentes dans la région, mais elles posent des risques importants pour la circulation routière et aérienne. Le NCM recommande d’éviter les déplacements non essentiels et de rester informé de l’évolution des conditions météo.