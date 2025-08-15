Chine : les World Humanoid Robot Games s’ouvrent à Pékin

La chine accueille les World Humanoid Robot Games , ce jeudi.

Seize pays, dont le Japon, ont envoyé l’élite de leurs robots humanoïdes à Pékin pour un événement d’envergure internationale. Organisé par la municipalité et ses partenaires, l’événement illustre l’ambition chinoise de hisser la robotique nationale au sommet mondial d’ici 2027.

Lors de la cérémonie d’ouverture, des machines conçues par des entreprises et des universités ont défilé, avant qu’un robot pékinois ne s’avance et proclame : « Nous concourrons pour l’avenir, guidés par la sagesse, la volonté humaine et la puissance de la science et de la technologie ».

Les premiers matchs ont offert des images à la fois spectaculaires et cocasses : tacles imprévus et chutes en cascade, qui ont provoqué des éclats de rire dans les tribunes, en particuliers lors des matchs de football.

Plus de cinq cents robots s’affronteront dans vingt-six disciplines, de l’athlétisme aux arts martiaux, en passant par la danse.

Entre prouesses techniques et démonstrations spectaculaires, ces machines, encore maladroites, pourraient bientôt transformer le futur de nombreux secteurs industriels et éducatifs.