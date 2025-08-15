Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Chine : les World Humanoid Robot Games s’ouvrent à Pékin

Des robots défilent lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux mondiaux de robots humanoïdes à Pékin, en Chine, le jeudi 14 août 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and AP

Chine

La chine accueille les World Humanoid Robot Games , ce jeudi.

Seize pays, dont le Japon, ont envoyé l’élite de leurs robots humanoïdes à Pékin pour un événement d’envergure internationale. Organisé par la municipalité et ses partenaires, l’événement illustre l’ambition chinoise de hisser la robotique nationale au sommet mondial d’ici 2027.

Lors de la cérémonie d’ouverture, des machines conçues par des entreprises et des universités ont défilé, avant qu’un robot pékinois ne s’avance et proclame : « Nous concourrons pour l’avenir, guidés par la sagesse, la volonté humaine et la puissance de la science et de la technologie ».

Les premiers matchs ont offert des images à la fois spectaculaires et cocasses : tacles imprévus et chutes en cascade, qui ont provoqué des éclats de rire dans les tribunes, en particuliers lors des matchs de football.

Plus de cinq cents robots s’affronteront dans vingt-six disciplines, de l’athlétisme aux arts martiaux, en passant par la danse.

Entre prouesses techniques et démonstrations spectaculaires, ces machines, encore maladroites, pourraient bientôt transformer le futur de nombreux secteurs industriels et éducatifs.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.