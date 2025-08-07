Maroc : dispositif d’accueil renforcé pour un retour fluide de la diaspora

L’opération Marhaba 2025, mise en place pour accueillir les Marocains résidant à l’étranger (MRE), connaît une affluence exceptionnelle.

Selon la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, plus de 2,78 millions de MRE sont entrés au Maroc depuis le 10 juin, soit une hausse de 10,37 % par rapport à la même période en 2024.

Tous modes de transport confondus, 838 360 véhicules ont également été enregistrés à l’entrée du territoire, marquant une progression de 3,74 %. Le port de Tanger Med reste la principale porte d’entrée maritime avec 555 753 passagers et 175 808 véhicules, représentant près de 36 % des arrivées par voie maritime. Côté aérien, l’aéroport Mohammed V de Casablanca reste en tête avec plus de 320 000 arrivées.

L’opération Marhaba, qui existe depuis 2001, vise à garantir un accueil sécurisé, fluide et digne aux Marocains de l’étranger. Des centres d’assistance ont été installés dans les ports et aéroports stratégiques du pays. Au total, 45 465 services sociaux, médicaux et administratifs ont été fournis depuis le début de la campagne, dont 2 858 actes de soins médicaux. Une cinquantaine de cas médicaux urgents ont également été transférés vers des hôpitaux.

En prévision de la phase retour, notamment entre le 1er et le 31 août, des mesures spécifiques ont été prises au port de Tanger Med, comme l’obligation de réserver un billet à date et heure fixes. Les autorités appellent les MRE à anticiper leur retour et à privilégier les périodes creuses afin d’éviter les pics d’affluence.