Mondial des clubs de football : Fluminense surprend l'Inter Milan

Les joueurs de l’Inter Milan encore sonnés par la défaite 0-2 lundi, contre Fluminense en 8e de finales de la coupe du monde des clubs de football.

Une défaite qui sonne le glas de l’aventure du club italien dans la compétition. Les Brésiliens ont créé la sensation. Une surprise pour l’Inter qui ne s’attendait pas une telle confrontation aussi éreintante face à l’équipe de Rio de Janeiro.

‘’Je pense que le problème est que nous avons été surpris. Je pense que nous n'attendons peut-être pas autant d'une équipe. Comme je l'ai dit dans une autre interview, nous ne sommes peut-être pas habitués. Les Européens n'ont pas l'habitude de suivre les championnats américains, surtout au Brésil. Je ne m'attendais donc pas à une telle qualité. Et c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Peut-être pas autant de qualité, mais les joueurs en voulaient plus et ils ont obtenu le résultat, ce qui s'est produit pendant le match.’’, a déclaré Luis Enrique de l'Inter Milan.

Renato Gaúcho, Fluminense manager de son côté savoure une victoire collective.

‘’Sans aucun doute, c'est l'une des principales victoires. Moi en tant que coach. Pourquoi ? Parce que c'était contre une grande équipe européenne. C'est donc un gros avantage, et encore, avec peu de temps pour mettre en place une nouvelle formation. Mais ce qui est important, c'est l'engagement du groupe sur le banc, même de ceux qui n'ont pas joué. Les leaders qui étaient sur le terrain avec les lys, qui étaient sur le banc pour encourager, qui criaient aussi. C'est donc une victoire et une victoire. Tout le monde. Mais c'est certainement une victoire personnelle pour moi aussi’’

Les Brésiliens affrontent vendredi, Al-Hilal vendredi en ¼ de finale. De quoi rendre encore plus heureux leur manager.