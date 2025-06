Kenya : Kipyegon échoue de peu à passer le mile sous 4 minutes

Jeudi soir, sur la piste rénovée du stade Sébastien-Charléty à Paris, Faith Kipyegon s’est lancée dans un défi de taille : devenir la première femme à courir le mile en moins de quatre minutes.

Malgré un engagement total et une course parfaitement menée, la Kényane a échoué à quelques secondes de cet objectif mythique.

Elle termine en 4 minutes 06 secondes 42, améliorant son propre record personnel (anciennement 4 minutes 07 secondes 64) et consolidant son statut de légende du demi-fond. Elle détient également le record du monde du 1 500 mètres en 3 minutes 49 secondes 04, ainsi que trois titres olympiques sur cette même distance.

Pour cette tentative, rien n’avait été laissé au hasard. Treize lièvres, une préparation physique millimétrée et 400 lumières LED intelligentes, les célèbres WaveLights, avaient été mises en place pour l’aider à maintenir le rythme. Mais malgré cette mise en scène technologique et humaine, la barrière des quatre minutes reste debout.

"J’ai tout donné. Du début à la fin, c’était un rythme naturel. Quand on donne tout, on ne peut pas aller plus loin. La prochaine fois, je continuerai à tout donner, et j’espère qu’un jour, j’y arriverai" , a-t-elle confié après la course.

Faith Kipyegon reste déterminée. Et si elle n’a pas encore fait tomber cette limite, elle n’en est plus très loin. Les Jeux Olympiques approchent, et avec eux, une nouvelle occasion pour la Kényane d’inscrire son nom encore un peu plus dans l’histoire de l’athlétisme.