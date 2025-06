Conflit Israël-Iran : Donald Trump annonce un "cessez-le-feu total"

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'Israël et l'Iran avaient conclu un accord formel pour mettre en œuvre un cessez-le-feu complet et total, marquant ce qu'il a appelé la fin de la "guerre des 12 jours".

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social à 16 h 02 lundi, M. Trump a félicité les deux nations et a révélé que le cessez-le-feu commencerait dans environ six heures, après l'achèvement des opérations militaires en cours de chaque partie. Le cessez-le-feu durera initialement 12 heures, au cours desquelles la partie adverse maintiendra une position de "paix et de respect".

Selon M. Trump, l'Iran prendra l'initiative du cessez-le-feu, suivi par Israël 12 heures plus tard, pour aboutir à une déclaration officielle de la fin de la guerre au bout de 24 heures.

"En supposant que tout se passe comme prévu, ce qui sera le cas, a écrit M. Trump, je voudrais féliciter les deux pays d'avoir eu l'endurance, le courage et l'intelligence de mettre fin à ce qu'il convient d'appeler "LA GUERRE DE 12 JOURS".

Qualifiant l'accord de percée qui "aurait pu sauver le Moyen-Orient d'années de destruction", M. Trump a conclu son annonce par un vaste message d'unité : "Dieu bénisse Israël, Dieu bénisse l'Iran, Dieu bénisse le Moyen-Orient, Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et Dieu bénisse le monde !

En réponse à l'annonce de cessez-le-feu de Trump et au mécanisme de cessez-le-feu, le conseiller du président du Parlement iranien, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a déclaré qu'il ne s'agissait que de "ruses pour provoquer l'Iran".

À l'issue d'une réunion du cabinet mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé aux membres du cabinet de ne pas commenter les récents développements - en particulier l'annonce par M. Trump d'un cessez-le-feu "complet et total" entre Israël et l'Iran - jusqu'à nouvel ordre.