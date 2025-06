USA : des entreprises privées organisent des livraisons d'aide humanitaire

Un avion d'aide humanitaire géré par des officiers américains à la retraite a largué un flot de sacs remplis de nourriture au-dessus d'une ville vidée par les combats au Sud-Soudan.

Ce largage était le dernier en date d'une évolution controversée du travail humanitaire, on l’on voit notamment des entreprises privées dirigées par d'anciens officiers du renseignement américain et des vétérans de l'armée, apporter de l'aide dans certaines des zones de conflit les plus meurtrières du monde.

''Nous le faisons en utilisant l'expérience que nous avons, beaucoup d'entre nous dans l'armée, mais nous avons aussi des gens qui ont servi dans les Nations Unies. Nous pensons que nous apportons une valeur ajoutée parce que nous avons travaillé collectivement pendant des carrières dans des zones de conflit, et nous savons comment faire fonctionner des situations très difficiles", a déclaré Michael Mulroy, Président de Fogbow.

Ces entreprises privées interviennent dans le cadre d'opérations organisées avec des gouvernements qui sont des combattants dans ces conflits.

Cette évolution de l’aide humanitaire controversée met en émoi la communauté humanitaire mondiale, qui met en garde contre une tendance à la militarisation, à la politisation et à la recherche du profit, qui pourrait permettre à des gouvernements ou à des combattants d'utiliser une aide vitale pour contrôler des populations civiles affamées et faire avancer des objectifs de guerre.

"Au moins, comme Oxfam, et je sais que je peux parler au nom de la majorité de la communauté humanitaire, nous ne pouvons pas accepter que des intermédiaires militaires ou à but lucratif l'emportent sur la fourniture d'une aide fondée sur des principes, nous ne le pouvons tout simplement pas. Cela va à l'encontre de tout ce en quoi nous croyons, de tout ce que nous avons signé, de tout ce dont nous sommes responsables et de tout ce à quoi nous sommes tenus.", s'est indignée Bushra Khalidi, responsable politique d'Oxfam.

Au Sud-Soudan et à Gaza, deux sociétés américaines à but lucratif dirigées par des vétérans de l'armée américaine fournissent de l'aide dans le cadre d'opérations soutenues par les gouvernements du Sud-Soudan et d'Israël.

"Donner à une partie au conflit le pouvoir de décider qui reçoit l'aide, où et de qui, c'est transformer cette aide et ce secours en un outil de coercition. Cela brouille la frontière entre l'aide humanitaire et les objectifs militaires, ce qui met en danger les civils et les travailleurs humanitaires et affaiblit toutes les protections que le droit international nous garantit en tant qu'humanitaires. ", a indiqué Bushra Khalidi, responsable politique d'Oxfam.

Les contractants américains de Fogbow ont été sous les feux de la rampe l'année dernière pour leur proposition d'utiliser des barges pour acheminer l'aide à Gaza, où les restrictions israéliennes et égyptiennes empêchaient l'acheminement de nourriture par voie terrestre.

Les entrepreneurs américains affirment qu'ils mettent leurs compétences en matière de sécurité, de logistique et de renseignement au service des opérations de secours.

Mais pour l'ONU et de nombreux groupes à but non lucratif de premier plan ces entrepreneurs se lancent dans la distribution de l'aide avec peu de transparence ou d'expérience humanitaire et, surtout, sans s'engager à respecter les principes humanitaires de neutralité et d'indépendance opérationnelle dans les zones de guerre.