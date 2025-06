Le PAM alerte sur la menace de famine dans 3 pays africains

Treize régions sont en proie à l’aggravation de la faim dans le monde, selon un rapport du Programme alimentaire mondial publié lundi.

Le document alerte : la famine pèse lourdement sur Gaza, le Soudan, le Soudan du Sud, Haïti et Mali.

Dans l’enclave palestinienne, l’insécurité alimentaire aiguë menace 2,1 millions de personnes. En Haïti, la violence des gangs a provoqué le déplacement d'un nombre record de 1,3 million de personnes, alors que le gouvernement local et la communauté internationale luttent pour contenir la spirale de la crise.

"Les conflits sont le principal facteur de crise. Nous avons identifié cinq pays ou territoires les plus préoccupants. Il s'agit du Soudan, du Sud-Soudan, de la Palestine, du Mali et d'Haïti. Les conflits sont à l'origine de niveaux très élevés d'insécurité alimentaire aiguë. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur ces pays. Il y a une famine en cours au Soudan et un risque de famine dans le cas de Gaza. Toutes ces situations sont dues à des conflits et à un manque d'accès pour les humanitaires", explique Jean-Martin Bauer, directeur de la sécurité alimentaire et de l'analyse nutritionnelle au PAM

Au Soudan, 24,6 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

C’est dans ce contexte que les États-Unis et d’autres bailleurs occidentaux ont décidé de réduire ou de supprimer simplement les financements destinés aux agences humanitaires.

"Au cours des prochains mois, nous sommes très préoccupés par la réduction du financement humanitaire, qui entraînera une diminution de l'aide. Cela signifie que les rations seront moins importantes et que moins de personnes recevront l'aide humanitaire dont elles ont tant besoin dans certains des pays les plus vulnérables du monde", regrette Jean-Martin Bauer

Pourtant il y a urgence, alors que la guerre fait grimper les prix du marché, limité l'acheminement de l'aide et réduit les terres agricoles dans plusieurs pays.