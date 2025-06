À Changsha, la Chine réaffirme son partenariat avec l’Afrique

Lancée jeudi à Changsha, au cœur de la Chine, la quatrième édition de l’exposition économique et commerciale Chine-Afrique témoigne de la volonté de Pékin de renforcer ses relations avec un continent perçu comme essentiel à sa stratégie de coopération Sud-Sud.

Placée sous le thème « La Chine et l’Afrique : Ensemble vers la modernisation », l’exposition réunit près de 4 700 entreprises chinoises et africaines, pour un total de plus de 30 000 participants attendus sur quatre jours.

Selon les organisateurs, des accords préliminaires ont déjà été signés pour une valeur dépassant les 11 milliards de dollars américains, couvrant des domaines aussi variés que les infrastructures, l’énergie, la santé ou encore l’agroalimentaire.

Côté africain, plusieurs exposants ont salué une opportunité rare de promotion internationale. Parmi eux, le designer sud-africain Thula Sindi, présent dans l’espace Africa Reimagined, qui regroupe 13 marques :

« Les produits que j’ai ramenés d’Afrique du Sud reflètent des couleurs magnifiques et exotiques que nous avons su recréer. J’espère que cette exposition favorisera une vraie collaboration sino-africaine. »

Une programmation riche et multisectorielle

Pendant quatre jours, 30 événements économiques et sectoriels sont organisés : de la médecine traditionnelle à l’industrialisation, en passant par l’innovation et l’entrepreneuriat des jeunes. Avec cette exposition, la Chine affiche son engagement économique sur le continent africain, déjà son plus grand partenaire commercial. Mais au-delà des chiffres, Pékin veut aussi construire une image de partenaire de développement, face à la concurrence grandissante d'autres puissances.

Cette exposition, soutenue par le ministère chinois du Commerce et le gouvernement provincial du Hunan, s’impose comme un pilier clé de la coopération économique sino-africaine, dans un contexte où la Chine reste l’un des premiers partenaires commerciaux du continent.