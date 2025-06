NBA : Giannis alimente les spéculations sur son avenir avec les Bucks

La star des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, était à Rio de Janeiro lundi, alors que les rumeurs sur un éventuel échange de l'attaquant grec se poursuivent.

La NBA s'interroge sur l'avenir d'Antetokounmpo à Milwaukee, l'équipe ayant eu du mal à disputer les playoffs ces dernières saisons.

Cependant, la star grecque n'a pas commenté son avenir lors de son entretien avec les médias, se concentrant plutôt sur sa joie d'être au Brésil pour inaugurer un terrain similaire à celui sur lequel il a grandi.

"En grandissant, j'ai moi-même joué sur un terrain public", a déclaré Antetokounmpo.

"C'est donc incroyable de pouvoir laisser ma marque ici à Rio. Et voir des enfants venir ici pour célébrer le basket, se souvenir de moi et essayer de suivre mes traces et celles de ma famille, c'est incroyable".