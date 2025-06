Climat : vers une ratification du traité sur la haute mer ?

La troisième conférence des Nations unies sur les océans s'ouvre lundi dans un contexte de pression croissante pour que les nations transforment des décennies de promesses en une véritable protection des océans.

Pendant une semaine, le sommet des Nations unies sur les océans œuvrera entres autre à la ratification du traité sur la haute mer.

Adoptée en 2023, cette convention permettrait pour la première fois aux nations d'établir des zones marines protégées dans les eaux internationales, qui couvrent près des deux tiers de l'océan et sont en grande partie non gouvernées. Le traité n'entrera en vigueur que lorsque 60 pays l'auront ratifié. Au 8 juin, seuls 32 pays l'avaient approuvé.

« Les aires marines protégées sont des points chauds de la biodiversité, des écosystèmes importants, bien sûr pour la nature, mais aussi pour les générateurs de vie qui peuvent aider à soutenir les communautés côtières dans le monde entier. Elles sont donc d'une importance vitale et il est essentiel que nous les protégions correctement », a déclaré Hugo Tagholm, directeur exécutif d'Oceana UK.

Seulement 2,7 % des océans sont effectivement protégés des activités extractives destructrices, selon une organisation à but non lucratif de défense des océans, l’Institut de des ressources marines.

Un chiffre est bien inférieur à l'objectif fixé dans le cadre de l'engagement mondial "30x30", qui consiste à préserver 30 % des terres et des mers d'ici à 2030.

« Le traité sur la haute mer est essentiel pour garantir la protection de la biodiversité dans l'océan qui couvre la moitié de la planète. Il n'existe aucune loi qui nous donne cette possibilité et nous sommes actuellement au milieu d'une crise de la biodiversité et du climat et nous devons absolument protéger l'océan pour pouvoir faire face à ces crises. », a epxliqué Rebecca Hubbard, Directrice, High Seas Alliance.

L'océan joue un rôle essentiel dans la stabilisation du climat de la Terre et le maintien de la vie. Il produit 50 % de l'oxygène que nous respirons, absorbe environ 30 % des émissions de dioxyde de carbone et capte plus de 90 % de l'excès de chaleur provoqué par ces émissions.

Sans un océan en bonne santé, les experts préviennent que les objectifs climatiques resteront hors de portée.