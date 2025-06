Monastère Sainte-Catherine : l'Égypte apaise les tensions avec l'Église grecque

L’Égypte a confirmé ce mercredi que la récente décision rendue par la cour d’appel administrative d’Ismaïlia ne compromettra en rien la souveraineté ni le statut religieux du monastère Sainte-Catherine, haut lieu de la spiritualité chrétienne et l’un des plus anciens monastères au monde, fréquenté par les pèlerins depuis plus de mille ans.

Dans un communiqué officiel, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Badr Abdelaaty, a assuré à son homologue grec, M. George Gerapetritis, que la valeur religieuse et spirituelle du monastère ainsi que celle des sites archéologiques qui l'entourent resteront intégralement préservées.

Cette déclaration intervient à la suite d’un jugement prononcé à la fin du mois dernier, par lequel la justice égyptienne a reconnu la propriété de l’État sur les terrains situés dans le sud du Sinaï, où s’élève l’édifice sacré. Toutefois, le tribunal a simultanément réaffirmé le droit des moines à jouir librement du monastère et de ses abords à vocation religieuse ou archéologique, conformément à leur usage historique.

Ce verdict a néanmoins suscité une vive émotion à Athènes ainsi qu’au sein de la communauté de l’Église orthodoxe grecque. Le Patriarcat de Jérusalem, qui revendique la juridiction ecclésiastique sur le monastère, s’est dit « profondément troublé » par ce qu’il a interprété comme une tentative de réappropriation foncière des terres sacrées du Mont Sinaï. Dans un communiqué solennel publié vendredi, le patriarcat a réaffirmé son devoir sacré de garantir la continuité du culte chrétien sur ces lieux saints, comme il en est ainsi depuis dix-sept siècles, et a fermement condamné toute atteinte, qu'elle soit physique ou juridique, à leurs lieux de culte.

Néanmoins, la déclaration patriarcale prend acte des assurances transmises par les autorités égyptiennes quant à la préservation du statu quo. Le Caire a d’ailleurs réitéré par la voix de la présidence que cette décision judiciaire consolide l’engagement de l’État à garantir l’intégrité religieuse et symbolique du monastère.

Le ministre Abdelaaty a démenti avec vigueur les rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux, qualifiées de « fausses informations médiatiques », laissant entendre que les moines pourraient être contraints de quitter les lieux. Le chef de la diplomatie égyptienne a précisé que le jugement permet non seulement aux moines de poursuivre leurs activités religieuses et spirituelles sans entrave, mais qu’il ne modifie en rien la situation juridique et fonctionnelle du site.

Ainsi, à travers ses déclarations, l’Égypte entend rassurer tant la Grèce que la communauté orthodoxe internationale sur sa volonté de concilier souveraineté nationale et respect du patrimoine religieux pluriséculaire que représente le monastère Sainte-Catherine.