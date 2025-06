Sierra Leone : un sanctuaire de chimpanzés ferme ses portes au public

Au cœur de cette forêt tropicale luxuriante située près de Freetown, en Sierra Leone, le célèbre sanctuaire de chimpanzés de Tacugama abrite des chimpanzés de l'Ouest, une espèce en danger critique d'extinction.

Alors que l’espace de conservation ouvrait ses portes aux visiteurs, il est à présent menacé par un empiètement humain illégal qui a poussé les employés du parc à interdire les visites pour une durée indéterminée.

"Chaque fois qu'un bébé chimpanzé arrive, les gens se disent : "Vous faites du bon travail, vous avez réussi à confisquer un chimpanzé, à le sauver et à l'amener ici". Mais moi, en tant que fondateur du sanctuaire, je me sens vaincu parce que ce chimpanzé ne devrait pas arriver ici. Si nous avons fait suffisamment de travail à l'extérieur, il ne devrait pas y avoir de meurtres, ni de sauvetages. C'est à ce moment-là que je peux dire que nous avons accompli quelque chose.", a déploré Bala Amarasekaran, fondateur, Tacugama Chimpanzee Sanctuary.

L'empiètement illégal menace les frontières du sanctuaire des chimpanzés à la périphérie de la capitale de la Sierra Leone. Malgré les lois sur la protection de la faune et de la flore, les défenseurs de l'environnement affirment que des zones de forêt sont illégalement défrichées par la culture sur brûlis, l'élevage de bétail et la construction de maisons de plus en plus proches des enclos des chimpanzés.

Sans visiteurs, le sanctuaire est un environnement heureux pour les chimpanzés, mais le personnel est inquiet pour l'avenir, la fermeture signifiant également l’absence de revenus provenant des visiteurs à un moment où le financement de l'USAID a été interrompu.

"Maintenant, nous sommes fermés pour une durée indéterminée, mais que se passerait-il si nous ne pouvions plus jamais ouvrir le sanctuaire aux visiteurs ? Dans ce cas, tous ces jeunes Sierra-Léonais devront vivre leur vie sans jamais comprendre pleinement ce qu'est leur animal national, sans avoir l'occasion d'en faire l'expérience.", a déclaré Sidikie Bayoh, responsable de la communication, Tacugama Chimpanzee Sanctuary.

Le sanctuaire des chimpanzés de Tacugama a fermé ses portes aux visiteurs pour se concentrer sur la conservation, la réhabilitation et la recherche.