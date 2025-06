Guerre Israël-Hamas : la situation à Gaza "intolérable", selon Starmer

Le Premier ministre britannique a déclaré lundi que la situation à Gaza est intolérable et appelle à un cessez-le-feu. Alors qu'au moins 14 personnes ont été le même jour à Jabaliya, dan un bombardement israélien selon la défense civile de Gaza.

Signe que la désescalade n'est pas toujours à l'ordre du jour dans l'enclave palestinienne. Dimanche déjà au moins 31 personnes ont été tuées et plus de 170 ont été blessées alors que des populations se rendaient vers un point de distribution d’aide alimentaire. Victimes des tirs de l’armée israélienne, selon des témoins.

"La situation est intolérable à Gaza et s'aggrave de jour en jour. C'est pourquoi nous travaillons avec nos alliés. Pour être clair, en disant que c'est intolérable, il faut être absolument clair sur le fait qu'il doit y avoir un cessez-le-feu. Il est absolument clair que l'aide humanitaire doit être acheminée rapidement et en grande quantité, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Cela provoque une dévastation absolue. Et, bien sûr, poursuivre nos efforts pour obtenir la libération des otages qui sont détenus depuis très, très longtemps. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos alliés sur ce point. Nous continuerons à le faire.’’ , a déclaré Keir Starmer, Premier ministre britannique.

En attendant, Gaza compte toujours ses victimes.