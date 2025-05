France : le Sénat prône l'interdiction du port du voile dans le sport

Les tenues et les vêtements qui ont une signification religieuse ou politique sont proscrits par la Fédération française de basket-ball.

Salimata Sylla est une des personnes touchées par cette mesure. Depuis 2023, cette ancienne meneuse de 27 ans a cessé d’évoluer avec son ancien club après avoir refusé de retirer son couvre-chef.

''Lorsque votre travail consiste à organiser le basket-ball, vous essayez de l'organiser pour tout le monde. C'est facile d'avoir des chartes éthiques, de dire qu'on inclut tout le monde, la diversité, la coexistence pacifique, ce sont de jolis mots. Mais alors, cette coexistence pacifique n'implique pas d'exclure la moitié ou un groupe de femmes françaises qui veulent faire du sport et on sait combien le sport favorise l'émancipation, encore plus pour les filles'', explique-t-elle.

La mesure appliquée par diverses fédérations sportives en France concerne des milliers de femmes musulmanes. Le Sénat a voté en faveur d'un projet de loi interdisant le port du voile dans toutes les compétitions sportives. Le texte est soutenu par la droite française. S'il est adopté par la chambre basse, il inscrira dans la loi ce qui, jusqu'à présent, a été décidé par les fédérations sportives individuelles.

''Pour défendre les valeurs du sport au quotidien, la lutte contre toute tentative de propagande religieuse ou politique, toute forme de radicalisation religieuse ou de repli communautaire, doit être menée sans faiblesse et sans ambiguïté'', affirme Michel Savin, sénateur et auteur de la proposition de loi .

Alors que des voix jugent cette proposition comme étant discriminatoire, islamophobe et contraire à l'État de droit. Ses partisans affirment qu'il s'agit d'une mesure nécessaire pour protéger la laïcité, pilier de la République française.

''Nous parlons de couvre-chefs. Ce n'est même pas le voile islamique que la loi vise à interdire. Il s'agit simplement de casquettes serrées ou de cagoules ouvertes. Donc, ce qui est terrible, c'est que ce sont des vêtements religieux qui sont en fait très sécularisés. Maintenant, nous allons finir par donner du pouvoir à des structures communautaires qui pourraient peut-être autoriser un vrai voile, un voile long, des symboles religieux clairement affirmés, ce qui va à l'encontre de la laïcité'', souligne Nicolas Cadène, ancien secrétaire général du défunt Observatoire de la laïcité.

Le différend a également mis en évidence des fissures au sein de la coalition gouvernementale. Alors que certains ministres ont exprimé des doutes sur le projet de loi, celui-ci est fortement soutenu par des poids lourds de la droite dure tels que le ministre de l'intérieur Bruno Retailleau. Il a déclaré que le hijab « remet radicalement en question l'égalité entre les hommes et les femmes et constitue un signe de la dégradation du statut des femmes ».

Amnesty International a publié en 2024 une étude portant sur les règles en vigueur dans 38 pays européens et a constaté que la France était le seul pays à interdire le port de couvre-chefs religieux dans le sport.